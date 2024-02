White Mountains Insurance Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Aktienkurs von White Mountains Insurance hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,85 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Versicherung"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite 15,74 Prozent, wobei White Mountains Insurance auch hier mit 0,11 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt aktuell bei 9,27, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 41 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb White Mountains Insurance eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der White Mountains Insurance nun 1501,08 USD erreicht, während die Aktie selbst bei 1809,67 USD steht. Dies führt zu einer Distanz von +20,56 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 liegt derzeit bei 1554,1 USD, was einer Distanz von +16,44 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz im Netz schneidet die Aktie von White Mountains Insurance weniger positiv ab. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird White Mountains Insurance daher als "Schlecht"-Wert bewertet.