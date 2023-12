White Gold Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von White Gold liegt bei 100, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 45,61 und wird daher als "neutral" betrachtet. Insgesamt wird die Einschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von White Gold liegt derzeit bei 0,31 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,27 CAD gehandelt wird, was einem Abstand von -12,9 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,25 CAD, was einem positiven Signal von +8 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich White Gold untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. In den letzten Tagen wurden jedoch vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung führt.

Im Branchenvergleich erzielte White Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,11 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,47 Prozent, was bedeutet, dass White Gold im Branchenvergleich um -17,64 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -11,47 Prozent, und White Gold lag 17,64 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.