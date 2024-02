White Energy Company Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "White Energy":

White Energy, ein Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -81,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche, die im Durchschnitt um -9,41 Prozent gefallen sind, hat White Energy eine Underperformance von -71,95 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,41 Prozent hatte, liegt White Energy mit einer Unterperformance von 71,95 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der White Energy bei 0,048 AUD liegt, was einer Entfernung von -31,43 Prozent vom GD200 (0,07 AUD) entspricht. Dies stellt aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal dar. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, einen Kurs von 0,04 AUD auf, was einem Abstand von +20 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der White Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie von White Energy in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird White Energy in diesem Punkt somit als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen zu White Energy geäußert wurden. Daraus ergibt sich eine Einschätzung als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von White Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.