White Energy Company Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der White Energy derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 0,07 AUD, während der Aktienkurs bei 0,045 AUD liegt, was einer Abweichung von -35,71 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 0,04 AUD, was einer Abweichung von +12,5 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die White Energy-Aktie beträgt 30, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (46,3) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI.

Die Dividendenrendite für White Energy beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen bekommt die Dividendenpolitik von White Energy eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.