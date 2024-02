White Energy Company Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "White Energy":

Der Aktienkurs von White Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -81,36 Prozent erzielt, was mehr als 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Energie"-Sektor-Aktien liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die bei -9,96 Prozent liegt, hat White Energy auch hier mit 71,4 Prozent deutlich niedrigere Erträge erzielt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von White Energy als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 1026,32, was insgesamt 3288 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 30,3 im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von White Energy liegt bei 30,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält White Energy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über White Energy besonders positiv diskutiert, mit nur zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf neutral stand. Aktuell zeigen die Anleger auch ein überwiegend positives Interesse an der Aktie. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt erhält White Energy also eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments, obwohl die Aktie in den anderen analysierten Bereichen eher schlecht oder neutral abschneidet.