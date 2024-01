White Energy Company Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "White Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI für White Energy beträgt 50, was darauf hinweist, dass die Situation als "Neutral" betrachtet wird, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und für die White Energy liegt der RSI bei 65, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anlegerstimmung bei White Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von White Energy beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,57 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der White Energy aktuell bei 0,08 AUD liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,041 AUD, was einem Abstand von -48,75 Prozent entspricht, und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -31,67 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume die Gesamteinstufung als "Schlecht".