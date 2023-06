München (ots/PRNewswire) -Die Messe The Smarter E Europe 2023 findet vom 14. bis 16. Juni in München (Deutschland) statt und zählt mehr als 3.400 Aussteller und über 160.000 Besucher. Als einer der Aussteller hat HINEN die brandneue Lösung „White+Black" mit dem überragenden neuen Produkt Smart Box vorgestellt.Die Smart Box von HINEN sorgt für eine kontinuierliche Stromversorgung von netzunabhängigen Systemen während eines Stromausfalls. Sie dient auch als zuverlässige Notstromquelle für Wohnhäuser und stellt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Stromausfällen sicher.Als umfassendes Unternehmen der Industriekette produziert HINEN LiFePO4-Zellen, Gerätebatterien, Hybrid-Wechselrichter sowie Energiespeichersysteme (Energy Storage System, ESS) für Privathaushalte und Gewerbe. Das HINEN Smart String Energy Storage System ES100 ist ein universelles Energiespeichersystem, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Das System liefert zuverlässige Energie auf die kostengünstigste und umweltfreundlichste Art und Weise, indem es mit photovoltaischer Solarstromerzeugung, externen Stromnetzen, Dieselgeneratoren oder Windturbinen integriert wird und die Energieautomatisierung nutzt, um maximale Effizienz, minimale Wartung und optimale Umweltverträglichkeit zu gewährleisten.Die Teilnahme von HINEN an der Messe The Smarter E Europe 2023 bietet eine hervorragende Gelegenheit, seine neuesten Solarinnovationen einem weltweiten Publikum zu präsentieren, Ideen auszutauschen und neue Partnerschaften mit Fachleuten aus der Branche zu schließen.Kontakt:VP von HINEN -- Billy Li --billy@hinen.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2102568/HINEN___Image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mit-der-whiteblack-losung-von-hinen-bleibt-der-strom-nie-aus----verbringen-sie-ihren-tag-ohne-storungen-301852473.htmlOriginal-Content von: HINEN, übermittelt durch news aktuell