WhiteHorse Finance Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Whitehorse Finance beträgt das aktuelle KGV 5, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" mit einem durchschnittlichen KGV von 62 zeigt, dass Whitehorse Finance aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Whitehorse Finance in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen widerspiegelt. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit errechnet sich eine "Gut"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Whitehorse Finance liegt der RSI7 aktuell bei 30 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Whitehorse Finance weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Whitehorse Finance-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Whitehorse Finance eine Performance von 11,06 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -0,25 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Whitehorse Finance 3,72 Prozent über dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wird Whitehorse Finance in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.