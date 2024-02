WhiteHawk tut es schon wieder?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Whitehawk-Aktie herrschten in den sozialen Medien zuletzt vor allem negative Meinungen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Aspekten von Whitehawk, weshalb insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Whitehawk-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,013 AUD, was einer Differenz von -56,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-35 Prozent). Somit erhält die Whitehawk-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Whitehawk beobachtet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was Whitehawk insgesamt ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe einbringt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Whitehawk-Aktie mit einem Wert von 57,14 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 72, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".