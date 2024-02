WhiteHawk Aktie: Der weitere Knall!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Whitehawk-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab einen Tag, an dem hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Whitehawk-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,012 AUD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von 60 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs, der ebenfalls darunter liegt, bei einer Abweichung von 40 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Whitehawk-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Whitehawk-Aktie liegt bei 57,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 73, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Whitehawk-Aktie auf Basis von Anleger-Sentiment, technischer Analyse, Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.