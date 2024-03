WhiteHawk Aktie: Knallt es bald?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Whitehawk von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird aufgrund dieser Faktoren insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Whitehawk-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,021 AUD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht, weshalb die charttechnische Bewertung ebenfalls als "Schlecht" ausfällt. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist einen Wert von 80 auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 46,39, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionintensität zu Whitehawk langfristig unterdurchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ausfällt. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, der Relative Strength-Index sowie das Sentiment und Buzz insgesamt zu der Bewertung "Schlecht" für die Whitehawk-Aktie führen.