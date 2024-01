WhiteHawk Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Whitehawk-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 33, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich ein ähnliches Bild, da der RSI ebenfalls auf "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Im Fall von Whitehawk wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Whitehawk auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Whitehawk-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,03 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 0,024 AUD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen weist einen positiven Wert von 0,02 AUD auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Whitehawk zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmungsrate in einem längeren Zeitraum, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Whitehawk-Aktie auf verschiedenen Analyseebenen eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung.