Whitbread Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktie der Whitbread wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 8 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4042,5 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 15,2 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 3509 GBP liegt. Aufgrund dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Whitbread-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,54 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete im selben Zeitraum eine mittlere Rendite von -2,35 Prozent, wobei die Whitbread-Aktie mit 17,89 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Whitbread-Aktie derzeit 20,65, was 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Whitbread liegt bei 33,84, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt erhält die Whitbread-Aktie aufgrund der Analystenbewertung, der Branchenvergleiche und der fundamentalen Kennzahlen eine Gesamtbewertung von "Neutral".