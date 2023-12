Whitbread Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Whitbread":

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Interesses der Marktteilnehmer an einer Aktie. In Bezug auf Whitbread hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Diskussionsaktivität in den sozialen Medien festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analystenbewertung der Whitbread-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorlagen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führte. Obwohl im letzten Monat keine neuen Analystenupdates verfügbar waren, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 4042,5 GBP. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 11,24 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten wird Whitbread im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 18,92, was einem Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,43 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Whitbread beträgt 2,99 Prozent, was 1,51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Whitbread von den Analysten ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung versehen.