Whitbread Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Whitbread":

Whitbread: Analyse und Bewertung

Die Whitbread-Aktie bietet derzeit eine Dividende von 2,99 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,56 % nur leicht über dem Durchschnitt liegt. Die Differenz von 0,43 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann auch ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktienkursen sein. In diesem Fall wurden positive Kommentare auf sozialen Plattformen beobachtet, aber in den letzten zwei Tagen gab es auch vermehrt negative Themen. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Zudem zeigen Handelssignale eine positive Bewertung, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt.

Analysten bewerten die Whitbread-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 8 positiven Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 11,83 % hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Whitbread-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie basierend auf der charttechnischen Entwicklung.

Insgesamt erhält die Whitbread-Aktie also positive Bewertungen in Bezug auf Dividende, Anlegerstimmung, Analysteneinschätzungen und technische Analyse. Dies könnte für potenzielle Anleger von Interesse sein.