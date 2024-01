Whitbread Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Whitbread":

Die britische Hotel- und Restaurantkette Whitbread hat eine Dividendenrendite von 2,99 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 2 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Whitbread eine Rendite von 25,33 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von 12,09 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Whitbread mit 13,24 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Whitbread liegt derzeit bei 18,92, was 68 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche, der bei 58 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Whitbread-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des geringeren Interesses der Anleger.