Whitbread Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die britische Firma Whitbread wird in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen als neutral bewertet. Die Dividende beträgt 2,29 %, während der Branchendurchschnitt bei 2,75 % liegt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Whitbread-Aktie um 3,75 % unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs der Aktie um 5,57 % unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" hat Whitbread in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 14,29 % gezeigt, während der Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine mittlere Rendite von -4,22 % verzeichnete, und Whitbread um 17,32 % über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Ebenso ergab die qualifizierte Analyse des letzten Monats eine positive Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4042,5 GBP, was einem Aufwärtspotential von 22,65 % entspricht. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Whitbread somit eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Whitbread-Aktie in Bezug auf Dividende, technische Aspekte, Branchenvergleich und Analysteneinschätzung positiv bewertet wird.