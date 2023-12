Whitbread Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Whitbread liegt bei 8,39, was darauf hinweist, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 37 für die Whitbread, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Whitbread daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Whitbread in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 8,91 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,42 Prozent im Branchenvergleich für Whitbread. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,2 Prozent im letzten Jahr, wobei die Whitbread 22,12 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert. Dabei ergibt sich, dass die Whitbread eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für die Whitbread in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Whitbread aktuell 2, was eine positive Differenz von +0,38 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" darstellt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Whitbread.