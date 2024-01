Whitbread Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Whitbread":

Die langfristige Meinung von Analysten zur Whitbread-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 8 Bewertungen sind 8 gut und 0 neutral oder schlecht. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen, und das Kursziel der Aktie wird auf 4042,5 GBP festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von 13,59 Prozent bedeuten, da derzeit ein Preis von 3559 GBP vorliegt. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Whitbread derzeit überkauft ist. Der RSI7 beträgt 73,01 Punkte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, während der RSI25 bei 27,74 liegt und das Wertpapier als "Gut" einstuft. Insgesamt wird das Whitbread-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,92 und ist somit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und dementsprechend eine positive Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, wobei überwiegend positive Themen diskutiert wurden. In den letzten zwei Wochen ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt wird die Whitbread-Aktie von Analysten und Anlegern positiv bewertet.