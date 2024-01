Whitbread ADR Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Whitbread":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Whitbread ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 18,92 liegt das KGV deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 58,55, was einer Unterbewertung um 68 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von Whitbread als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Whitbread bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Von Analysten wird die Whitbread-Aktie überwiegend positiv bewertet, mit 8 Gut- und keiner Schlecht-Einschätzung in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4042,5 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 12,64 Prozent entspricht, daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Whitbread in den letzten Wochen. Zudem wurden sieben Handelssignale ermittelt, die insgesamt zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führen. Zusammenfassend ist die Aktie von Whitbread bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.