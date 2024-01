Whitbread ADR Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Whitbread zeigt die langfristige Beobachtung eine nur schwache Aktivität in den Diskussionen im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Whitbread-Aktie jedoch als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 8 Bewertungen sind 8 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Das Kursziel der Analysten liegt bei 4042,5 GBP, was einer erwarteten Performance von 13,59 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von Whitbread beträgt derzeit 2,99 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,55 % liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie von Whitbread im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,33 Prozent erzielt, was 19,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.