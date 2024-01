Whitbread ADR Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Whitbread wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage auf 46,26 Punkte festgelegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Whitbread-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat sich Whitbread mit einer Rendite von 25,33 Prozent sehr gut entwickelt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Whitbread-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3353,49 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 3632 GBP weicht somit um +8,31 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Whitbread mit 2,99 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,56 Prozent. Auf der Grundlage dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion neutral bewertet.

Zusammenfassend erhält die Whitbread-Aktie gute Bewertungen in den Kategorien RSI, Branchenvergleich, technische Analyse, und eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.