Whispir Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Whispir-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,36 AUD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,545 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +51,39 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,48 AUD, was einer Differenz von +13,54 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Whispir besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Whispir liegt der RSI7 aktuell bei 66,67 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine überkaufte oder überverkaufte Situation an und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Whispir. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktie wurde jedoch deutlich häufiger diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating.