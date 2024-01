Whispir Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Whispir ist derzeit positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen dominierten überwiegend positive Meinungen und neutrale Themen über das Unternehmen. Basierend auf dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion die Aktie als "gut" ein.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Whispir-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,36 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs 0,56 AUD beträgt, was einer Abweichung von +55,56 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,48 AUD über dem gleitenden Durchschnitt (+16,67 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gute" Bewertung im Rahmen der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Whispir-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 20, was eine "gute" Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 34,78 für diesen Zeitraum eine "neutrale" Einstufung bedingt. Somit ergibt sich auf der Ebene des Relative Strength Indikators insgesamt eine "gute" Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass Whispir über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität verzeichnet. Dies deutet auf eine positive Stimmung hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb, was zu einer Einschätzung als "neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich für Whispir in diesem Punkt die Gesamtbewertung als "gut".

