Whispir Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Whispir in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem roten Bereich im Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die geringe Diskussion über Whispir und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu dieser Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Whispir beträgt derzeit 31,25 Punkte, was als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,09, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Whispir geäußert wurden. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut" bezüglich der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,36 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,555 AUD liegt, was zu einer Abweichung von +54,17 Prozent führt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,45 AUD, was zu einer Abweichung von +23,33 Prozent führt und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Whispir daher sowohl bezüglich der Anlegerstimmung als auch aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.