Whispir Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Whispir ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen waren vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies spiegelt sich in der Anleger-Stimmung wider, die insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb Whispir auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Whispir derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,35 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,525 AUD) um +50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,42 AUD führt zu einer Einstufung als "Gut"-Wert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Whispir als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 37,88, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.