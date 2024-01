Whisky, Rolex und Sammelkarten im Sturzflug: Platzen der Blasen erschüttert Sammlermarkt

Rückblick auf 2023: Aktien im Hoch, aber Sammlerstücke leiden – Whisky, Edelweine und Sammelkarten verlieren an Wert.

Aktien erlebten 2023 einen starken Aufschwung, während es ein schwieriges Jahr für Sammlerstücke war. Die Aktienindizes für Whiskey, feine Weine und Trading-Karten fielen alle. Auch Rolex-Uhren hatten es schwer, da die aggressiven Zinserhöhungen der Fed dazu führten, dass Amerikaner ihre Ausgaben für Luxusgüter reduzierten. Währenddessen verzeichneten Aktien und Kryptowährungen ein Rekordjahr 2023, indem sie trotz düsterer Prognosen von Marktgläubigen stetige Aufschwünge erlebten – doch für Sammlerstücke war es ein deutlich härteres Jahr.

Nach der Pandemie erlebten Sammlerstücke einen Popularitätsanstieg, wobei Luxusuhren und feine Weine die Aktienmärkte sicher hinter sich ließen. Im September 2022 erklärte die Schweizer Bank Credit Suisse sogar, dass Chanel-Handtaschen, Rolex-Uhren und traditionelle chinesische Kunst besseren Schutz vor Inflation bieten würden als sogenannte sichere Häfen wie Gold und langfristige Anleihen.

Doch die Indizes, die die Preise von nicht-traditionellen Vermögenswerten wie Whiskey, Trading-Karten und Luxusuhren verfolgen, sanken im Jahr 2023, da Verbraucher auf die hohe Inflation und steigende Zinsen reagierten, indem sie ihre Ausgaben für teure Gegenstände einschränkten. In der Zwischenzeit befeuerte der Trend des KI-Investierens den Benchmark-Aktienindex S&P500 zu einem Gewinn von 24% – und Kryptowährungen wie Bitcoin legten nach einem desaströsen Jahr 2022 dreistellige Erträge hin.

Wenn diese Vermögenswerte besser abschneiden, gibt es weniger Anreiz für Anleger, ihr Portfolio durch den Kauf von Sammlerstücken zu diversifizieren. "2023 erlebten die traditionellen Märkte eine ernsthafte Erholung, während die Sammlermärkte einen anhaltenden Rückgang erfuhren, der sich auf fast alle Sektoren erstreckte", erklärte Altan Insights, ein Anbieter von Daten und Analysen für den Markt von Sammlerstücken, in einem kürzlich erschienenen Forschungsbericht.

"Ja, die Blasen sind geplatzt. Die überhitzten Märkte von 2020 bis 2022 gehören der Vergangenheit an." Hier sind vier Sammlermärkte, die2023 einen Rückgang verzeichneten.

Sammelkarten befinden sich jetzt im zweiten Jahr in Folge im Abwärtstrend, laut Daten von Altan Insights. Der CL50-Index von CardLadder, der die Preise von Rookie-Karten für 49 Sportstars und einer Erstausgabe-Karte des Pokémon Charizard verfolgt, stieg zwischen 2019 und März 2021 um 337% – fiel dann aber 2022 um 23% und im vergangenen Jahr um weitere 9%. Zu allem Überfluss ist auch der Markt für nicht-fungible Tokens (NFTs) in den letzten zwei Jahren abgestürzt, wobei 95% der digitalen Sammlerstücke nun zu wertlosen Preisen gehandelt werden.

Die Preise für seltene Whiskey-Flaschen sind im letzten Jahr und eineinhalb Jahren ebenfalls eingebrochen, nachdem sie im Mai 2022 einen Höchststand erreicht haben. Der Rare Whiskey Icon 100 Index, der die Preise von 100 berühmten Scotch-Flaschen verfolgt, fiel zwischen Mai 2022 und November 2023 um 22%. Auch günstigere Marken haben zu kämpfen, mit enttäuschenden Verkaufszahlen des Jack-Daniel's-Herstellers Brown-Forman im Dezember, die den Aktienkurs an einem einzigen Handelstag um 10% nach unten zogen.

Auch andere alkoholbasierte Sammlerstücke hatten im letzten Jahr zu kämpfen. Der Fine Wine 1000 Index von Liv-ex fiel um 14%, während der Champagne 50 Index um 18% nach oben schnellte, nachdem er zwischen Anfang 2020 und Ende 2022 verdoppelt hatte. Trendige Regionen waren auch nicht vor dem Ausverkauf gefeit, mit einem Rückgang von 18% im letzten Jahr beim Burgund 150 Index von Liv-ex – in einer Korrektur, die vom Chairman und CEO des Weinmarktplatzes, James Miles, als "überfällig" beschrieben wurde.

Auch Uhren konnten dem Ausverkauf nicht entgehen, da die aggressiven Zinserhöhungen der Fed eine große Rolex-Rezession auslösten. Der Overall Market Index von WatchCharts, der die Preise von 60 Luxusuhren verfolgt, ist in den letzten Jahr um 13% gesunken, wobei Modelle von jedem der Big Three – Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet – im Preis gesunken sind. Das ist ein großer Unterschied zum Zustand des Marktes vor 20 Monaten – als gebrauchte Rolex Daytonas für 30.000 US-Dollar verkauft wurden und Wartezeiten in Jahren statt in Monaten gemessen wurden, wie Altan Insights berichtete.

