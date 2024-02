Whirlpool China Aktie: Das war ja klar …

In den letzten zwei Wochen wurde Whirlpool China von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Stimmung der Anleger wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche konnte Whirlpool China in den letzten 12 Monaten eine Performance von 49,17 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +62,53 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -13,35 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von -13,81 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 62,98 Prozent erzielen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Whirlpool China-Aktie nur um -0,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Abweichung von -4,94 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Whirlpool China in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich zugeschrieben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.