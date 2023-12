Whirlpool China Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Whirlpool China-Aktie ergab, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 8,01 CNH lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs jedoch auf 8,77 CNH, was einem Unterschied von +9,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,39 CNH wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt (+4,53 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Whirlpool China-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Whirlpool China-Aktie liegt bei 31,82, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Whirlpool China-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,94 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche bedeutet dies eine Outperformance von +16,42 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit einer Überperformance von 15,04 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Whirlpool China diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negativen Themen dominierten. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Whirlpool China insgesamt eine "Gut"-Bewertung.