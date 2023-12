Whirlpool China Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Whirlpool China zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,99 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,39 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +5,01 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,27 CNH, was einem Abstand von +1,45 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Whirlpool China ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Whirlpool China weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, wodurch eine Bewertung als "Schlecht" zustande kommt.

Im Branchenvergleich mit anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" konnte Whirlpool China eine Rendite von 21,94 Prozent erzielen, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 15,33 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 6,61 Prozent. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.