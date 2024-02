Whirlpool China Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Whirlpool China hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,17 Prozent erzielt, was weit über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" hat die Aktie eine mittlere jährliche Rendite von -12,89 Prozent verzeichnet, wobei Whirlpool China derzeit 62,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung bewerten Analysten die Aktie insgesamt mit einem positiven "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger hat sich jedoch im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eher neutral bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Whirlpool China-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigen keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Whirlpool China-Aktie derzeit mit einer "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Aktienkurses und einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den RSI bewertet wird.