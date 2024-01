Whirlpool China Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Whirlpool China in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Whirlpool China derzeit positiv ist. Der GD200 liegt bei 8,05 CNH, während der Aktienkurs bei 9,28 CNH liegt, was einer positiven Abweichung von +15,28 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 8,55 CNH um +8,54 Prozent über dem Aktienkurs, was ebenfalls als positiv eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Whirlpool China derzeit mit einem Wert von 23,81 überverkauft ist, was positiv bewertet wird. Auf Basis des RSI25 beträgt der Wert 32, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt für die Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".