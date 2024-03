Whirlpool China Aktie: Keine Panik!

In den letzten zwei Wochen wurde Whirlpool China von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund der Anleger-Stimmung wurde eine "Gut"-Einstufung vorgenommen, was auf eine insgesamt positive Messung der Anleger-Stimmung hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Whirlpool China-Aktie bei 7,82 CNH liegt, was -3,34 Prozent unter dem GD200 (8,09 CNH) liegt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu hat der GD50 einen Kurs von 8,44 CNH, was einem Abstand von -7,35 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Signal gilt. Zusammenfassend liegt die Bewertung des Aktienkurses bei "Neutral", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Whirlpool China-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,17 Prozent erzielt, was 62,81 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (–13,76 Prozent) liegt die Aktie mit 62,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Whirlpool China-Aktie liegt bei 60 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage RSI von 55,48 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Whirlpool China.