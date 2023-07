Whirlpool-Anleger wird’s freuen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Whirlpool, die im Segment "Haushaltsgeräte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.07.2023, 20:33 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 153.5 USD.

Unser Analystenteam hat Whirlpool auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Whirlpool für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Whirlpool für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Whirlpool insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 39,79 und liegt mit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 63,17. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Whirlpool auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 4,7 % ist Whirlpool im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (3,58 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,11 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.