Whirlpool Aktie: Das gab es noch nie!

Bei einer Dividende von 6,22 % liegt die Ausschüttung von Whirlpool im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter (601,82 %) deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 595,59 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiger technischer Indikator, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Whirlpool liegt bei 35,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,88 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Whirlpool liegt bei 843, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,74 für Haushalts-Gebrauchsgüter. Damit ist die Aktie fundamental überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Whirlpool in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen ergab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Insgesamt zeigen sich 1 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.