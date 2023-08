Whirlpool Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Für die Aktie Whirlpool stehen per 21.08.2023, 12:19 Uhr 135.15 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Whirlpool zählt zum Segment "Haushaltsgeräte".

Unsere Analysten haben Whirlpool nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Whirlpool investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,7 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen Mehrertrag in Höhe von 1,25 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Whirlpool beläuft sich mittlerweile auf 141,71 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 135,15 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,63 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 145,85 USD. Somit ist die Aktie mit -7,34 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Whirlpool liegt bei einem Wert von 855,89. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 64,46) über dem Durschschnitt (ca. 1228 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Whirlpool damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

