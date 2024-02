Whirlpool Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Whirlpool: Aktienanalyse und Bewertung

Der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool wird hinsichtlich seiner Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Haushalts-Gebrauchsgütern als niedriger bewertet. Mit einer Dividende von 6,13 % liegt Whirlpool 9,31 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 15,44 %, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Whirlpool im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,3 %, was 17,13 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -5,05 %, wobei Whirlpool aktuell 21,25 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Whirlpool zeigen keine wesentliche Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Whirlpool liegt bei 47,9, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Whirlpool in dieser Kategorie eine Einstufung von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Whirlpool gemischte Ergebnisse, wobei die Dividendenausschüttung und der Aktienkurs als unterdurchschnittlich bewertet werden, während das Sentiment und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien positiver ausfallen.