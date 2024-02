Whirlpool Aktie: Jetzt geht’s rund!

Whirlpool hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung. Aktuelle Reports zeigen, dass die Analysten weiterhin zu einer positiven Einschätzung kommen. Das Rating für das Whirlpool-Wertpapier aus dem letzten Monat ist also ebenfalls "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 30,41 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Whirlpool in diesem Bereich insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Whirlpool derzeit eine Dividendenrendite von 6,13 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,44 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Whirlpool liegt auf 7-Tage-Basis bei 57,26 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 55,28 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Whirlpool festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Whirlpool in diesem Bereich daher ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Analysteneinschätzung für das Whirlpool-Wertpapier, während bei der Dividendenrendite und dem RSI "Neutral" bzw. "Schlecht"-Bewertungen vorliegen.