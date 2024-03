Whirlpool Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse der Whirlpool-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 125,99 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 105,68 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -16,12 Prozent unter dem GD200 und um -5,04 Prozent unter dem GD50 liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 1 Analysten zeigt, dass die Whirlpool-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating hat. Kurzfristig betrachtet ergeben die Einschätzungen eine Bewertung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 140 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 32,48 Prozent und führt zu einer Empfehlung von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Whirlpool zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Whirlpool-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche und 6,91 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor gezeigt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.