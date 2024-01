Whirlpool Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Whirlpool-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 131,26 USD liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs bei 121,94 USD liegt, was einem Abstand von -7,1 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 112,96 USD, was einer Differenz von +7,95 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Whirlpool weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Das Anleger-Sentiment für die Whirlpool-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, mit einer überwiegend positiven Diskussion an acht Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Wertpapier führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Whirlpool langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten lagen 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung vor, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 134 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 9,89 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.