Whirlpool Aktie: Chancenlos!

Am 11.04.2023, 10:08 Uhr notiert die Aktie Whirlpool an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 129.08 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsgeräte".

Unsere Analysten haben Whirlpool nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Whirlpool niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 18,44 Prozentpunkte (5,14 % gegenüber 23,58 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Whirlpool-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 147,96 USD mit dem aktuellen Kurs (129,08 USD), ergibt sich eine Abweichung von -12,76 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (138,14 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,56 Prozent Abweichung). Die Whirlpool-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Whirlpool gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 17,8 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 66,24 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".