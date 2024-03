Where Food Comes From Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Ansell":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Werkzeug zur Identifizierung überkaufter oder unterkaufter Titel darstellt. Für die Where Food Comes From-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 70, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (64,87) zeigt jedoch, dass das Unternehmen hier weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch eine "Neutral" Bewertung resultiert. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Where Food Comes From-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 13,6 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,31 USD liegt, was eine Abweichung von -16,84 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 13,04 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs von -13,27 Prozent eine Abweichung und erhält somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Where Food Comes From festgestellt werden. Somit wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Where Food Comes From diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.