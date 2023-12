Wheeler Real Estate Investment Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Wheeler Real Estate Investment Trust Inc liegt bei 69,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 47,98 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,03 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,295 USD liegt, was einer Abweichung von -95,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,55 USD, was einer Abweichung von -46,36 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Wheeler Real Estate Investment Trust Inc eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über Wheeler Real Estate Investment Trust Inc veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.