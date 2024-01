Wheaton Precious Metals Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Wheaton Precious Metals hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 23,27 Prozent, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,5 Prozent, wobei Wheaton Precious Metals mit 33,77 Prozent deutlich besser abschneidet. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Sentiment und der Buzz um Wheaton Precious Metals zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung. Aufgrund dessen wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividende von Wheaton Precious Metals von 1,51 % ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,66 %) niedriger einzustufen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Wheaton Precious Metals-Aktie bei 64,57 CAD liegt, was einen Unterschied von +5,44 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 61,24 CAD darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 63,14 CAD erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Wheaton Precious Metals für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung beurteilt.