Wheaton Precious Metals Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Wheaton Precious Metals-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (80 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 33,53 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Wheaton Precious Metals eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Wheaton Precious Metals-Aktie bei 59,91 CAD, was eine -1,35 Prozent Entfernung vom GD200 (60,73 CAD) darstellt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 63,63 CAD, was einem Abstand von -5,85 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Wheaton Precious Metals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen zugrunde gelegt wird.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, und es gab kaum Änderungen in der Stimmung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wheaton Precious Metals-Aktie beträgt 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 63,23, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Wheaton Precious Metals.