Wheaton Precious Metals Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Stimmung und das Interesse an Wheaton Precious Metals haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies zeigt eine Analyse der Internet-Kommunikation. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch positiv bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Wheaton Precious Metals in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 12,47 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt fielen ähnliche Aktien um -11,33 Prozent, was bedeutet, dass Wheaton Precious Metals um +23,81 Prozent besser abschnitt. Auch im Bereich "Materialien" übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt um 23,81 Prozent. Diese überdurchschnittliche Leistung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wheaton Precious Metals liegt derzeit bei 46,9, was 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 324. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher positiv eingestuft wird.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Wheaton Precious Metals-Aktie sind alle 1 Bewertungen positiv. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 23,9 Prozent steigen. Insgesamt erhält Wheaton Precious Metals daher eine positive Bewertung von den Analysten.