Wheaton Precious Metals Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Wheaton Precious Metals verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,27 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 33,9 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt bei -10,63 Prozent, wodurch Wheaton Precious Metals aktuell 33,9 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, wobei die Diskussion an sieben Tagen von positiven Themen geprägt war. An drei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wheaton Precious Metals diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Wheaton Precious Metals ein überkaufter Zustand auf 7-Tage-Basis festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Abschließend wird die Dividendenrendite von Wheaton Precious Metals mit 1,51 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,57 %) als niedriger bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.