Wharf Real Estate Investment Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Er zeigt an, wie viele Aufwärtsbewegungen es im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen gibt. Der RSI der Wharf Real Estate Investment liegt bei 60,87, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt bekommt die Wharf Real Estate Investment in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 36,24 HKD für den Schlusskurs der Wharf Real Estate Investment-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 24,5 HKD, was einem Unterschied von -32,4 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird oft auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Für diesen liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wharf Real Estate Investment in der einfachen Charttechnik also eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Wharf Real Estate Investment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen waren jedoch vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden durch die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung gemessen. Die Aktie von Wharf Real Estate Investment zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie weist kaum Änderungen auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie von Wharf Real Estate Investment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".