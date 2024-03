Wharf Real Estate Investment Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen hat der RSI für die Wharf Real Estate Investment-Aktie einen Wert von 20 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 33,71 zeigt sich jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Wharf Real Estate Investment-Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wharf Real Estate Investment verläuft derzeit bei 30,74 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 28,05 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,75 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 24,64 HKD, was einer aktuellen Differenz von +13,84 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den vergangenen vier Wochen bei Wharf Real Estate Investment keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und die Kommunikationsfrequenz als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Wharf Real Estate Investment veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Schlecht".