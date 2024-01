Wharf Real Estate Investment Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wharf Real Estate Investment bei 24,35 HKD liegt, was einer Entfernung von -30,67 Prozent vom GD200 (35,12 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 25,96 HKD, was einem Abstand von -6,2 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Schlecht"-Signal gewertet. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wharf Real Estate Investment gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Wharf Real Estate Investment wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Abschließend wird die Wharf Real Estate Investment-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,41 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wharf Real Estate Investment-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.